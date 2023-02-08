СБУ провела проверку в отношении Баканова и засекретила ее результаты

Служба безопасности Украины провела служебную проверку в отношении бывшего главы Ивана Баканова, ее результаты засекречены, сообщает Украинская правда.

В СБУ изданию отметили, что провели проверку в отношении бывшего главы спецслужбы Ивана Баканова, в то же время ее результаты являются информацией с ограниченным доступом.