СБУ провела проверку в отношении Баканова и засекретила ее результаты
Служба безопасности Украины провела служебную проверку в отношении бывшего главы Ивана Баканова, ее результаты засекречены, сообщает Украинская правда.
В СБУ изданию отметили, что провели проверку в отношении бывшего главы спецслужбы Ивана Баканова, в то же время ее результаты являются информацией с ограниченным доступом.
"Служба безопасности информирует общественность о своей деятельности с учетом всех имеющихся норм и ограничений", - сообщили в ведомстве.