Зеленский прилетел в Британию, планируется встреча с королём

Президент Украины Владимир Зеленский только что приземлился в британском аэропорту Станстед.﻿ Зеленский уже встретился с премьером Риши Сунаком в аэропорту.﻿ Об этом, со ссылкой на BBC, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Sky News сообщает, что Зеленский отправится на Даунинг-стрит для переговоров с премьер-министром Риши Сунаком, а затем выступит в парламенте в 13:00 (по украинскому времени в 15:00).

Также Букингемский дворец подтвердил, что король Чарльзом III проведет аудиенцию с Зеленским в королевской резиденции сегодня днем.

Зеленский в Британии планирует встретиться с премьером страны Риши Сунаком, министром обороны Беном Уоллесом и украинскими военными. У него также запланирована встреча с британским королем Чарльзом ІІІ.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский посетит саммит глав государств и правительств ЕС, запланированный на 9 и 10 февраля в Брюсселе. The Guardian писало, что в ЕС возник конфликт из-за утечки информации о визите президента в Брюссель.