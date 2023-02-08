В Брюсселе все еще ждут Зеленского, появились детали - СМИ

В Брюсселе ожидают, что после визита в Британию президент Украины Владимир Зеленский прибудет также на саммит ЕС.﻿ Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники, сообщает Европейская правда.

"Президент Украины должен выступить на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе завтра до полудня на короткой 1-часовой сессии, а затем посетить саммит ЕС после этого" , - написал он, уточнив, что все еще с осторожностью оценивает возможность визита.

The ???????? president should address the European Parliament plenary in Brussels tomorrow before noon for a short 1-hour session and then attend #Euco after that. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 8, 2023

Напомним, после утечки информации о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель вспыхнули взаимные обвинения среди официальных лиц ЕС, что вызвало беспокойство по поводу его безопасности.