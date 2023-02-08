В Брюсселе все еще ждут Зеленского, появились детали - СМИ

В Брюсселе все еще ждут Зеленского, появились детали - СМИ
Фото: president.gov.ua

В Брюсселе ожидают, что после визита в Британию президент Украины Владимир Зеленский прибудет также на саммит ЕС.﻿ Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники, сообщает Европейская правда.

"Президент Украины должен выступить на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе завтра до полудня на короткой 1-часовой сессии, а затем посетить саммит ЕС после этого", - написал он, уточнив, что все еще с осторожностью оценивает возможность визита.

Напомним, после утечки информации о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель вспыхнули взаимные обвинения среди официальных лиц ЕС, что вызвало беспокойство по поводу его безопасности.

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