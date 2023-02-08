В Брюсселе все еще ждут Зеленского, появились детали - СМИ
В Брюсселе ожидают, что после визита в Британию президент Украины Владимир Зеленский прибудет также на саммит ЕС. Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники, сообщает Европейская правда.
"Президент Украины должен выступить на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе завтра до полудня на короткой 1-часовой сессии, а затем посетить саммит ЕС после этого", - написал он, уточнив, что все еще с осторожностью оценивает возможность визита.
Напомним, после утечки информации о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель вспыхнули взаимные обвинения среди официальных лиц ЕС, что вызвало беспокойство по поводу его безопасности.