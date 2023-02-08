The Telegraph: РФ при наступлении может захватить еще часть Украины

Р﻿оссия снова наступает после значительных украинских успехов в Харьковской и Херсонской областях во второй половине 2022 года. Последние несколько недель были наиболее кровавыми в и без того кровавой войне, а обе стороны несут тяжелые потери. Следует быть готовым, что станет еще хуже. Об этом в статье для The Telegraph пишет командир пехоты в отставке полковник Ричард Кемп, сообщает Зеркало недели.

Он напоминает о словах министра обороны Украины Алексея Резникова, который сказал, что Россия мобилизовала значительно больше чем 300 тысяч солдат. И возможно даже речь идет о полумиллионе новых бойцов. Эти силы стекаются в Украину, готовясь к большому наступлению в ближайшие дни и недели. Киев тоже накапливает силы и снабжает их современной техникой, которую передал Запад. Впрочем, у Владимира Путина большее преимущество в численности войск, чем в начале вторжения год назад.

«Несмотря на постоянные оптимистичные репортажи о том, что в России заканчиваются артиллерийские снаряды, запасы Путина очень большие. А его заводы работают круглосуточно, производя еще больше» , - пишет Кемп.

В конце прошлого года Россия была вынуждена вывести свои войска на лучшие позиции, обменяв территории на время и накапливая ресурсы для запланированного удара молотом. Тем временем, Москва истощает украинские силы на востоке, ослабляя их перед новой российской атакой.

В основном это делается силами пехоты. В бой бросают «расходные» войска, что соответствует давнему российскому стилю. В то же время Кремль бережет артиллерийские снаряды и бронемашины, которые тоже очень важны для быстрого «блицкрига», который планирует Путин.

«До сих пор на Западе был распространен нарратив, что Украина комфортно побеждает в войне, несмотря на бомбардировки ее крупных городов. Но реальность более сложная. По последним подсчетам, каждая из сторон понесла до 120 тысяч потерь. Это вряд ли признак триумфа для Украины.

А впереди может быть еще хуже: правда в том, что недавно обещанная Украине техника, в частности, дальнобойные ракеты, танки и другие бронемашины, вряд ли будут доставлены вовремя, чтобы повлиять на эту битву, если Путин начнет наступление согласно графику, о котором говорит Киев» , – замечает британский военный.

Он указывает, что, учитывая большие ресурсы и количество людей, Москва сможет выдержать более высокий уровень потерь. Именно поэтому Россия обычно демонстрирует лучший результат в продолжающихся войнах. Ведь с течением времени она может выдержать больше. Даже сегодня Путин не боится больших потерь. Непропорциональная часть его солдат происходят из отдаленных провинций, а не из городов типа Москвы и Санкт-Петербурга, где поток мешков с телами могли бы подорвать поддержку как самого Путина, так и развязанной им войны.

Другой тревожный момент состоит в том, что, хотя российская армия показала ужасные результаты, некоторые украинские сообщения с фронта свидетельствуют, что Россия учится на своих ошибках и проводит необходимые улучшения хотя бы на уровне боевой тактики и дисциплины.

«Российская армия истекала кровью, но назначила новых командиров и, как во времена Второй мировой войны, вполне возможно, начала приходить в себя от предыдущих катастроф. Поэтому мы должны быть готовы к значительным российским завоеваниям в ближайшие недели. Нам нужно быть реалистами по поводу того, насколько плохо все может быть. Иначе шок может разбить решительность Запада» , – пишет полковник Кемп.

Он указывает на то, что противоположное произошло прошлым летом и осенью, когда слабая поддержка в некоторых частях Европы и США была усилена успехами Украины.