Резников заявил о перезапуске антикоррупционного управления Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о перезагрузке антикоррупционного управления и внедрении механизма общественного контроля после коррупционного скандала вокруг Минобороны, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Резников в Facebook, Центр противодействия коррупции.

"Относительно предупреждения и предотвращения коррупции. Действуем сейчас по следующим направлениям.

Первый – перезагружаем антикоррупционное управление Минобороны, ищем кадры. Второй – формируем общественный антикоррупционный механизм, открыты к сотрудничеству".

Центр противодействия коррупции сообщил, что Минобороны пригласило их в "рабочую группу для наработки вопросов по созданию общественного антикоррупционного совета".

В ЦПК заявили, что не планируют участвовать:

"Извините, но у нас нет доверия к руководству министерства, чтобы идти работать в рабочую группу с непонятными полномочиями и целью".

Что этому предшествовало: