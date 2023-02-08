Резников заявил о перезапуске антикоррупционного управления Минобороны

Резников заявил о перезапуске антикоррупционного управления Минобороны
Фото: Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о перезагрузке антикоррупционного управления и внедрении механизма общественного контроля после коррупционного скандала вокруг Минобороны, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Резников в Facebook, Центр противодействия коррупции.

"Относительно предупреждения и предотвращения коррупции. Действуем сейчас по следующим направлениям.
Первый – перезагружаем антикоррупционное управление Минобороны, ищем кадры. Второй – формируем общественный антикоррупционный механизм, открыты к сотрудничеству".

Центр противодействия коррупции сообщил, что Минобороны пригласило их в "рабочую группу для наработки вопросов по созданию общественного антикоррупционного совета".

В ЦПК заявили, что не планируют участвовать:

"Извините, но у нас нет доверия к руководству министерства, чтобы идти работать в рабочую группу с непонятными полномочиями и целью".

Что этому предшествовало:

  • Журналисты опубликовали расследование, которое разоблачило Минобороны на закупках продуктов для ВСУ по завышенным ценам.
  • Из-за этого были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Прокуратура сообщила им о подозрении.
  • Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 5 февраля утверждал, что фракция "Слуга народа" проголосует за увольнение министра обороны Алексея Резникова.
  • Позже Арахамия заявил, что на этой неделе кадровых изменений в обороне не будет.

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