Резников заявил о перезапуске антикоррупционного управления Минобороны
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о перезагрузке антикоррупционного управления и внедрении механизма общественного контроля после коррупционного скандала вокруг Минобороны, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Резников в Facebook, Центр противодействия коррупции.
"Относительно предупреждения и предотвращения коррупции. Действуем сейчас по следующим направлениям.
Первый – перезагружаем антикоррупционное управление Минобороны, ищем кадры. Второй – формируем общественный антикоррупционный механизм, открыты к сотрудничеству".
Центр противодействия коррупции сообщил, что Минобороны пригласило их в "рабочую группу для наработки вопросов по созданию общественного антикоррупционного совета".
В ЦПК заявили, что не планируют участвовать:
"Извините, но у нас нет доверия к руководству министерства, чтобы идти работать в рабочую группу с непонятными полномочиями и целью".
Что этому предшествовало:
- Журналисты опубликовали расследование, которое разоблачило Минобороны на закупках продуктов для ВСУ по завышенным ценам.
- Из-за этого были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Прокуратура сообщила им о подозрении.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 5 февраля утверждал, что фракция "Слуга народа" проголосует за увольнение министра обороны Алексея Резникова.
- Позже Арахамия заявил, что на этой неделе кадровых изменений в обороне не будет.