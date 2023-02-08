Дело MH17: Путин принял решение о передаче ЗРК Бук
Существуют веские основания полагать, что решение о поставках зенитно-ракетного комплекса Бук боевикам «ДНР» принял российский диктатор Владимир Путин. Об этом говорится в докладе Объединенной следственной группы (JIT), которая расследует крушение рейса MH17, сообщает Новое время.
Они ссылаются на записи телефонных разговоров, в которых российские чиновники говорят, что решение о предоставлении военной поддержки остается за главой Кремля.
"Решение о предоставлении поддержки отложили на неделю, потому что был только один человек, который мог принять это решение — не генерал или министр обороны — а тот человек, который был непосредственно подотчетен народу и сейчас на саммите во Франции", — цитируют расследователи чиновника, объясняющего процесс принятия решений в России относительно «военной поддержки».
Тогда, 5 и 6 июня 2014, Путин был во Франции на праздновании Дня высадки союзников во время Второй мировой войны.
"Есть конкретная информация о том, что просьбу сепаратистов передали президенту, и эту просьбу удовлетворили. Неизвестно, упоминается ли в запросе система Бук. Немного позже появляются более тяжелые системы ПВО, в том числе и Бук, из которого сбили MH17. Хотя мы говорим о веских доказательствах, высокая планка полных и убедительных доказательств не достигнута. Кроме того, президент пользуется иммунитетом в должности главы государства", — говорится в отчете.