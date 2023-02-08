Дело MH17: Путин принял решение о передаче ЗРК Бук

Существуют веские основания полагать, что решение о поставках зенитно-ракетного комплекса Бук боевикам «ДНР» принял российский диктатор Владимир Путин. Об этом говорится в докладе Объединенной следственной группы (JIT), которая расследует крушение рейса MH17, сообщает Новое время.

Они ссылаются на записи телефонных разговоров, в которых российские чиновники говорят, что решение о предоставлении военной поддержки остается за главой Кремля.

"Решение о предоставлении поддержки отложили на неделю, потому что был только один человек, который мог принять это решение — не генерал или министр обороны — а тот человек, который был непосредственно подотчетен народу и сейчас на саммите во Франции" , — цитируют расследователи чиновника, объясняющего процесс принятия решений в России относительно «военной поддержки».

Тогда, 5 и 6 июня 2014, Путин был во Франции на праздновании Дня высадки союзников во время Второй мировой войны.