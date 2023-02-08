В ГСЧС рассказали, грозят ли землетрясения на территории Украины

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, риски землетрясения на территории Украины есть, но они далеко не так значительны, как в Турции, сообщает Новое время.

Об этом в ходе брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

"В первую очередь, это (сообщение о вероятности землетрясения в Украине — ред.) распространяется с целью посеять панику среди населения. Безусловно, риски есть, но они не так значительны, как на территории Турции. И сейчас говорить, что Украине грозит такого же масштабные землетрясения, мы не можем. Есть соответствующие специалисты, которые могут это подтвердить" , — отметил Демчук.

В ночь на понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет. После этого было несколько мощных афтершоков. Чрезвычайное положение было объявлено в десяти провинциях, помощь предложили десятки стран.

В результате землетрясения в Турции и Сирии уже погибли более 11 тысяч человек.