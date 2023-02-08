Зеленский: Россия проиграет и победа над ней изменит мир

Президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Великобритании заявил, что Россия проигрывает в войне и это изменит мир.

"Мы всегда будем одержать верх над злом. Это лежит в основе наших и ваших традиций. Но как только старое зло побеждено, новое пытается поднять голову ... Но мы знаем: свобода - победит, мы знаем, что Россия - проигрывает" , - сказал Зеленский, а зал на этих словах начал аплодировать.

Он добавил, что победа изменит мир и это будут изменения, в которых мир долго нуждался.