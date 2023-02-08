Зеленский: Россия проиграет и победа над ней изменит мир
Президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Великобритании заявил, что Россия проигрывает в войне и это изменит мир.
"Мы всегда будем одержать верх над злом. Это лежит в основе наших и ваших традиций. Но как только старое зло побеждено, новое пытается поднять голову ... Но мы знаем: свобода - победит, мы знаем, что Россия - проигрывает", - сказал Зеленский, а зал на этих словах начал аплодировать.
Он добавил, что победа изменит мир и это будут изменения, в которых мир долго нуждался.
"Британия идет вместе с нами к самой большой победе в нашей жизни. Это будет победа над самой идеей войны. После победы любой агрессор - большой или малый - будет знать, что его ждет в случае атаки на международный порядок", - добавил президент.