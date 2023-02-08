СМИ: Зеленский после визита в Великобританию направиться во Францию
Президент Владимир Зеленский в среду, 8 февраля, после визита в Великобританию направиться во Францию, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщили информированные источники со ссылкой нафранцузский канал BFMTV.
"После визита в Лондон украинский президент должен в эту среду вечером отправиться в Париж. Его поездка в Великобританию является его вторым визитом за границу с начала российского вторжения", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, 8 февраля Владимир Зеленский прибыл с визитом в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и выступил в британском парламенте. Также планируется его встреча с королем Чарльзом III.
Первый визит Зеленского за границу после начала полномасштабного вторжения состоялся 21 декабря 2022 года в США.