Верещук анонсировала подготовку кадров для деоккупированного Крыма
Украинские ведомства в ближайшее время приступят к подготовке кадрового резерва, который в дальнейшем будет работать в деоккупированном Крыму, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщила вице-премьер-министра, министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
По ее словам, Украине уже сейчас необходимо проводить подготовку по работе в деоккупированном Крыму. На подготовку кадров повлияют такие факторы, как продолжающаяся оккупация Крыма и значительное количество населения, которое подвергалось российской пропаганде.
"Перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о том, что необходимо начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас: правоохранительные органы, работников юстиции, педагогов и других государственных служащих. В ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение готовить кадровый резерв для Крыма", - сказала она.
Ранее генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес сказал, что Украина уволит оккупированный Россией Крым до конца августа 2023 года.