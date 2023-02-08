Верещук анонсировала подготовку кадров для деоккупированного Крыма

Украинские ведомства в ближайшее время приступят к подготовке кадрового резерва, который в дальнейшем будет работать в деоккупированном Крыму, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила вице-премьер-министра, министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, Украине уже сейчас необходимо проводить подготовку по работе в деоккупированном Крыму. На подготовку кадров повлияют такие факторы, как продолжающаяся оккупация Крыма и значительное количество населения, которое подвергалось российской пропаганде.

"Перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о том, что необходимо начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас: правоохранительные органы, работников юстиции, педагогов и других государственных служащих. В ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение готовить кадровый резерв для Крыма" , - сказала она.

Ранее генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес сказал, что Украина уволит оккупированный Россией Крым до конца августа 2023 года.