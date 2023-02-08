У Макрона подтвердили встречу с Шольцом и Зеленским в Париже
Сегодня, 8 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцом, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает CNN.
Елисейский дворец подтвердил, что сегодня вечером в Париже состоится встреча президентов Франции и Украины с канцлером Германии.
Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский после визита в Британии может направиться во Францию.
Кроме того, по информации западных СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц также присоединится к встрече в Париже.