Шольц: Евросоюз не позволит осуществиться имперским планам Путина

Европейский союз не позволит осуществиться имперским планам России и ее диктатора Владимира Путина, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на выступлении в Бундестаге.

"Мы не позволим, чтобы одна страна силой захватила часть другой и ставила таким образом под вопрос принципы нашего мирного порядка, поэтому мы будем поддерживать Украину в отстаивании ею собственного суверенитета и территориальной целостности столько, сколько потребуется" , - заявил он.

При этом Шольц добавил, что в 2022 году Германия предоставила Украине общую помощь на 12 млрд евро "и в этом году массивная поддержка будет продолжена".

Напомним, ранее Шольц раскритиковал некоторые страны, которые ведут, по его словам, "публичные соревнования" в поставках оружия Украине.

Кроме того, Шольц откинул возможность поставки Украине современных истребителей.