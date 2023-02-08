Шольц: Евросоюз не позволит осуществиться имперским планам Путина
Европейский союз не позволит осуществиться имперским планам России и ее диктатора Владимира Путина, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на выступлении в Бундестаге.
"Мы не позволим, чтобы одна страна силой захватила часть другой и ставила таким образом под вопрос принципы нашего мирного порядка, поэтому мы будем поддерживать Украину в отстаивании ею собственного суверенитета и территориальной целостности столько, сколько потребуется", - заявил он.
При этом Шольц добавил, что в 2022 году Германия предоставила Украине общую помощь на 12 млрд евро "и в этом году массивная поддержка будет продолжена".
Напомним, ранее Шольц раскритиковал некоторые страны, которые ведут, по его словам, "публичные соревнования" в поставках оружия Украине.
Кроме того, Шольц откинул возможность поставки Украине современных истребителей.