Джонсон призвал Британию предоставить Украине истребители и танки

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страну предоставить Украине истребители и танки, поскольку они необходимы для победы над Россией, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Sky News.

"У нас есть более 100 самолетов "Тайфун". У нас есть более 100 танков Challenger 2. Лучшее одноразовое использование любой из этих единиц — это использование их сейчас для защиты украинцев — не в последнюю очередь потому, что так мы гарантируем нашу собственную долгосрочную безопасность" , — заявил Джонсон.

По словам бывшего премьера, помощь Украине поможет оттеснить российского диктатора и сделает мир более безопасным.

"Сейчас самое время дать им то, что им нужно, чтобы закончить работу" , — добавил он.

Напомним, в начале февраля экс-премьер Великобритании Борис Джонсон опубликовал видео из Вашингтона, куда он летал для переговоров с высокопоставленными политиками по вопросам усиления поддержки Украины.