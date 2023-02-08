Джонсон призвал Британию предоставить Украине истребители и танки
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страну предоставить Украине истребители и танки, поскольку они необходимы для победы над Россией, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Sky News.
"У нас есть более 100 самолетов "Тайфун". У нас есть более 100 танков Challenger 2. Лучшее одноразовое использование любой из этих единиц — это использование их сейчас для защиты украинцев — не в последнюю очередь потому, что так мы гарантируем нашу собственную долгосрочную безопасность", — заявил Джонсон.
По словам бывшего премьера, помощь Украине поможет оттеснить российского диктатора и сделает мир более безопасным.
"Сейчас самое время дать им то, что им нужно, чтобы закончить работу", — добавил он.
Напомним, в начале февраля экс-премьер Великобритании Борис Джонсон опубликовал видео из Вашингтона, куда он летал для переговоров с высокопоставленными политиками по вопросам усиления поддержки Украины.