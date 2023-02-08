Подоляк объяснил, зачем Украине дальнобойные ракеты и что ими будет уничтожено

Россияне отодвинули свои склады с вооружением в глубь линии фронта, что значительно усложнило их уничтожение украинским военным, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Новое время.

В эфире телемарафона он подчеркнул, что дальнобойные ракеты также помогут ликвидировать склады с российским вооружением в оккупированном Крыму.

"Есть стратегические составы в Крыму, которые обеспечивают всю группировку по всей линии фронта. Для того чтобы уничтожить эти составы и уменьшить интенсивность артиллерийского огня, нам нужны именно ракеты повышенной дальности" , — сказал Подоляк.

Он отметил, что уничтожение складов поможет в будущем избежать боев, которые проходят на Бахмутском направлении и в Донецкой области в целом.

"И в том числе уменьшить количество мобилизованных, я прямо скажу, нам нужны ракеты превентивного действия, чтобы на дальнем расстоянии это можно было делать" , — подчеркнул он.

3 февраля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что в новый пакет военной помощи Украине на 2,175 млрд долларов входят снаряды GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) c радиусом действия 150 км.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что после заключения контракта на производство GLSDB их поставки займут около девяти месяцев.

GLSDB — совместная разработка американской компании Boeing и шведской Saab. Эти боеприпасы можно запускать из уже имеющихся в Украине установок HIMARS и M270, писал итальянский военный эксперт Томас Тейнер. Для наведения на цель GLSDB имеет инерционную навигационную систему и использует GPS. После запуска бомба разворачивает крылья и фактически планирует к своей цели.