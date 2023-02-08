Омбудсмен: Россия пытается затянуть обмен пленными с Украиной

Россия пытается затянуть обмен пленными с Украиной для чего постоянно придумывает новые отговорки, в том числе и довольно абсурдные, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Сегодня Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что к ней обращаются матери и жены украинских военнопленных, попавших в плен с просьбой не возвращать их домой" , — написал он.

Украинский омбудсмен отметил, что в Украине были случаи, когда российские военнопленные, которые попали на фронт по мобилизации, отказывались от обмена и хотели остаться на подконтрольной Украине территории. Кроме того, есть и те, кто попадал в Украинский плен дважды.

Лубинец также подчеркнул, что "Украина всегда придерживается Женевских конвенций. Чего нельзя сказать о России, регулярно нарушающей нормы международного права".