СМИ: Землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни уже более 11700 человек

Количество жертв в результате землетрясения, произошедшего в понедельник 6 февраля в Турции и Сирии, достигло 11700 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал "недостатки" после критики реакции его правительства на мощное землетрясение, которое унесло жизни более 11700 человек в Турции и Сирии.

Масштабы стихийного бедствия, которое сравняло с землей тысячи зданий и заблокировало под завалами неизвестное количество людей, помешали операциям по оказанию помощи, которые и без того были осложнены морозной погодой.

Выжившие были вынуждены искать еду и убежище - а в некоторых случаях беспомощно наблюдать, как их родственники зовут на помощь и в конце концов безмолвно исчезают под завалами.

Пострадавшие рассказывают о заблокированных под завалами родственниках:

"Мой племянник, моя невестка и сестра моей невестки находятся в руинах... Мы не можем к ним добраться. Мы пытаемся поговорить с ними, но они не отвечают... Мы ждем помощи. Прошло уже 48 часов".

Спустя три дня после землетрясения магнитудой 7,8 баллов спасатели продолжают извлекать из-под завалов выживших людей.