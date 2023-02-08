РосСМИ: Россия запретила въезд для еще 77 граждан США

В России запретили въезд 77 гражданам США, поддерживающим Украину в войне против российских оккупантов. У министра иностранных дел Сергея Лаврова такие "санкции" назвали "жестким бумерангом", сообщает Деловая столица.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Среди 77 граждан США, которым запретили въезд в Россию, есть "губернаторы и отдельные представители штатов". Их имена российские пропагандисты не афишируют.

Также в России пожаловались на санкции, которые по предварительной версии пропагандистов "только полезны РФ".

"Любые враждебные действия против России, включая раскрутку санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США" , — заявили в министерстве Лаврова.

Напомним, Великобритания объявила о новых санкциях против кремлевских элит и организаций, поставляющих военную технику.