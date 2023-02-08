РосСМИ: Россия запретила въезд для еще 77 граждан США
В России запретили въезд 77 гражданам США, поддерживающим Украину в войне против российских оккупантов. У министра иностранных дел Сергея Лаврова такие "санкции" назвали "жестким бумерангом", сообщает Деловая столица.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
Среди 77 граждан США, которым запретили въезд в Россию, есть "губернаторы и отдельные представители штатов". Их имена российские пропагандисты не афишируют.
Также в России пожаловались на санкции, которые по предварительной версии пропагандистов "только полезны РФ".
"Любые враждебные действия против России, включая раскрутку санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США", — заявили в министерстве Лаврова.
Напомним, Великобритания объявила о новых санкциях против кремлевских элит и организаций, поставляющих военную технику.