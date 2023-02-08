Сунак: Британские танки Challenger 2 будут в Украине уже в марте

ВСУ будут использовать танки Challenger 2 на фронте уже в следующем месяце, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в среду, 8 февраля, сообщает Новое время.

Об этом сообщает The Guardian.

Сунак после встречи с украинским президентов Владимиром Зеленским сообщил, что Великобритания «ускоряет» передачу техники для ВСУ, чтобы «гарантировать, что она достигнет линии фронта в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы».

По его словам, украинские экипажи, прибывшие в Великобританию на прошлой неделе, будут использовать основные боевые танки Challenger 2 для защиты Украины в следующем месяце.

"Мы должны вооружить Украину в краткосрочной перспективе, но мы должны поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Ваша страна больше не может быть так уязвима для нападения" , — сказал британский премьер.

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2. Уоллес отметил, что его страна первой передаст ВСУ западные танки.

29 января стало известно, что украинские танкисты прибыли на учебу в Великобританию.