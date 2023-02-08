Сунак подтвердил, что Британия начнет обучение украинских пилотов и пехоты

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что британские инструкторы начнут обучение украинских морских пехотинцев и пилотов самолетов, сообщает Новое время.

Об этом сообщает BBC.

Сунак отметил, что Великобритания будет ускорять поставки оружия для Украины.

"Я уверяю вас, что Британия будет и дальше поддерживать вас" , - заявил премьер.

8 февраля Зеленский находится в Лондоне с официальным визитом. Это его второй зарубежный визит после поездки в США и первый в Великобританию за это время.

Около 12:30 самолет с украинским лидером приземлился в аэропорту Лондона.

Зеленский встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком, а затем выступил в парламенте. После этого состоялась встреча с королем Чарльзом III.

Во время выступления в парламенте Зеленский сказал депутатам, что передаст королю благодарность всех украинцев за поддержку, которую тот выражал еще тогда, когда он был принцем Уэльским.

Глава государства также посетил украинских военных, проходящих обучение и подготовку на территории страны.