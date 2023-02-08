Швеция одобрила военную помощь Украине на более 400 млн долларов
Сегодня, 8 февраля, шведский парламент поддержал предложение правительства страны о внесении дополнительных поправок в бюджет, предусматривающих выделение Украине военной помощи на сумму более 400 миллионов долларов, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает сайт парламента Швеции.
Согласно решению парламента, военная техника, без которой вооруженные силы Швеции смогут обойтись в течение ограниченного периода, будет передана Украине. В целом пакет помощи включает:
- противотанковое оружие;
- оборудование для разминирования;
- легкое противотанковое оружие Robot 57;
- легкое противотанковое оружие Combat Vehicle 90
Отмечается, что законодательные изменения в бюджет вступят в силу 13 февраля. Парламент также добавил, что максимальные расходы на военную помощь Украине составят 4,3 миллиарда шведских крон (406,7 миллиона долларов).
Напомним, в прошлом месяце мы сообщали, что Швеция выделит Украине 2 млн долларов на укрепление ядерной безопасности.