Швеция одобрила военную помощь Украине на более 400 млн долларов

Сегодня, 8 февраля, шведский парламент поддержал предложение правительства страны о внесении дополнительных поправок в бюджет, предусматривающих выделение Украине военной помощи на сумму более 400 миллионов долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт парламента Швеции.

Согласно решению парламента, военная техника, без которой вооруженные силы Швеции смогут обойтись в течение ограниченного периода, будет передана Украине. В целом пакет помощи включает:

противотанковое оружие;

оборудование для разминирования;

легкое противотанковое оружие Robot 57;

легкое противотанковое оружие Combat Vehicle 90

Отмечается, что законодательные изменения в бюджет вступят в силу 13 февраля. Парламент также добавил, что максимальные расходы на военную помощь Украине составят 4,3 миллиарда шведских крон (406,7 миллиона долларов).

Напомним, в прошлом месяце мы сообщали, что Швеция выделит Украине 2 млн долларов на укрепление ядерной безопасности.