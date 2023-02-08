Король Британии – Зеленскому: Мы все так долго волновались и думали об Украине

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским британский король Чарльз III заявил, что очень волновался за жизнь президента и Украину в целом, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает BBC News.

Прямая речь короля:

"Мы все так долго волновались за вас и думали о вашей стране, что я не могу передать словами".

СМИ сообщили, что король Великобритании сказал Зеленскому, что рад приветствовать его в Букингемском дворце.

Зеленский рассказал, что обе палаты парламента соединенного королевства оказали Украине "большую поддержку", на что монарх ответил:

"Я очень рад".

Королевский корреспондент Шон Кофлан считает, что для короля Чарльза встреча с Зеленским - больше, чем фотосессия.

Дословно Кофлан:

"Это было глубоко личное дело. Король был чрезвычайно откровенным в отношении Украины, поэтому визит президента будет означать гораздо больше, чем рукопожатие и фотосессию.

После российского вторжения тогдашний принц Уэльский осудил "грубую агрессию" гораздо резче, чем обычно нейтральные королевские тона".

Кроме того, Чарльз посетил украинскую общину в Британии, побывал в украинской кафедре в Лондоне и встретился с теми, кто помогает беженцам.

Также Чарльз был первым высокопоставленным членом королевской семьи, который внезапно в мае 2022 года побывал на границе Украины с Румынией, где миллионы украинских беженцев спасались от российского нападения.

В центре помощи, где раздавали еду, одежду и предоставляли консультации, король говорил о "кошмаре", с которым столкнулся украинский народ.

Кофлан отмечает, что через девять месяцев после того Чарльз приветствует президента Украины как короля, а война все еще продолжается.

Напомним: