Блинкен: Финляндия и Швеция уже скоро смогут вступить в НАТО

Финляндия и Швеция, заявившие в мае прошлого года о совместном намерении вступить в оборонный альянс, уже скоро смогут вступить в НАТО, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Сегодня, 8 февраля, в государственном департаменте США Государственный секретарь Энтони Блинкен встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Blinken says it's time to complete the process of Sweden and Finland joining NATO pic.twitter.com/aCyuYifWzJ - Bellum Report (@BellumReport) 8 февраля 2023

"Именно сейчас пора завершить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО" , - подчеркнул Блинкен.

Напомним, на днях Финляндия заявила, что готова вступить в НАТО без Швеции, если Турция или Венгрия ратифицируют только ее заявку на вступление в альянс.

Напомним, 17 мая 2022 года президент Финляндии Саули Ниинисте и король Швеции Карл XVI XVI заявили в королевском дворце Швеции, что они единодушно решили подать заявку на членство в оборонном альянсе НАТО.

Однако недавно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не согласует заявление Швеции в НАТО.

В то же время западные СМИ сообщают, что Турция близка решению утвердить вступление Финляндии в НАТО.