Война в Украине будет среди приоритетных тем грядущего саммита ЕС

Президент Европейского совета Шарль Мишель в среду вечером направил лидерам государств-членов ЕС приглашение на участие в двухдневном саммите 9-10 февраля, где должен присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении на сайте Евросовета.

"В продолжение саммита Украина-ЕС в Киеве 3 февраля и в контексте жестокой войны России, которая длится уже почти год, мы продолжим обсуждать все аспекты нашей непоколебимой поддержки Украины. Я также хотел бы, чтобы мы обсудили в частности инициативу Украины относительно справедливого мира, основанного на полном уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины, потенциального использования замороженных и заблокированных активов России и ее ответственности" , - отметил Мишель.

Также, говорится в его письме, лидеры Евросоюза обсудят вопросы конкурентоспособности европейской экономики, в частности на фоне "зеленого" перехода, а также миграционный кризис, который начал нарастать в 2022 году.

Напомним, в понедельник президент Европейского совета Шарль Мишель официально пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите Европейского Союза 9-10 февраля в Брюсселе.

По данным СМИ, президент Украины должен выступить на пленарном заседании Европейского парламента завтра до полудня на короткой 1-часовой сессии, а затем посетить саммит ЕС после этого. Сам Зеленский говорил, что обсудит с лидерами Евросоюза предоставление Украине дальнобойных ракет.