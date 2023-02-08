Зеленский объяснил, почему ВСУ не выходят из Бахмута

Бои за Бахмут продолжаются уже шесть месяцев. Однако украинские военные должны держаться до того момента, пока Украина не получит необходимое вооружение, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Figaro.

"Вы должны смотреть на это с точки зрения военных и спецслужб. Все это вопрос времени. Во время войны время не имеет того же значения. Мы должны держаться, пока не получим оружие" , - заявил он.

Зеленский добавил, что со стратегической точки зрения Бахмут не очень важен, поскольку оккупанты полностью разрушили город своей артиллерией.

"Но если они возьмут Бахмут, то захотят пойти дальше. Это даст им преимущество. Вопрос в том, что будет после Бахмута?" , - подчеркнул он.

Напомним, войска РФ пытаются прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара на пути к выполнению задачи от Кремля - полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Кроме того, ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщали, что российские войска в своих намерениях захватить Бахмут пытаются перерезать украинским бойцам пути поставки в город и терпят неудачу в атаках района Угледара.

Добавим, что глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, несмотря на намерения войск РФ окружить Бахмут, противник не держит трассы под полным огневым контролем и добавляет, что сам город держится.