Starlink ограничивает использование Украиной интернета для управления дронами

Компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками в регионе во время войны страны с Россией, сообщает Экономическая правда.

Спутниковый интернет-сервис Starlink компании SpaceX, который обеспечил украинским военным широкополосную связь для защиты от российских военных, "никогда не предназначался для использования в качестве оружия", заявила Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, во время конференции в Вашингтоне.

"Однако украинцы использовали его непреднамеренно и не в рамках никакого соглашения" , – сказала она.

Позже в разговоре с журналистами Шотвелл сослалась на сообщения о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления беспилотниками.

Украина эффективно использует беспилотные летательные аппараты для обнаружения позиций противника, ведения огня на большие расстояния и сброса бомб.

"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их способность делать это" , – сказала она, имея в виду использование Starlink с беспилотниками.

"Есть вещи, которые мы можем сделать и уже делаем" , – добавила она.

Шотвелл отказался сообщить, какие меры приняла SpaceX.

По словам Шотвелл, использование беспилотников Starlink выходит за рамки соглашения, которое SpaceX заключила с украинским правительством, добавив, что контракт был предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного интернета больницам, банкам и семьям, пострадавшим от российского вторжения.

"Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях" , – сказала она.

SpaceX частным образом доставила в Украину грузовики с терминалами Starlink, что позволяет военным страны общаться, подключая их и соединяя с почти 4 000 спутников, которые SpaceX уже запустила на низкую околоземную орбиту.

Правительства таких стран, как США и Франция, оплатили другие поставки терминалов Starlink в дополнение к тем, что были профинансированы SpaceX в частном порядке.

Россия пыталась заглушить сигналы Starlink в регионе, хотя SpaceX противодействовала этому, усиливая программное обеспечение сервиса, заявил Илон Маск, генеральный директор компании.