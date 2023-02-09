В Польше назвали условие, при котором РФ вернётся в круг цивилизованных стран

Россия сможет вернуться в группу цивилизованных государств только при условии прекращения ею агрессивной войны и депутинизации.﻿ Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Corriere della Sera, сообщает Украинская правда.

По его словам, переговоры с террористами невозможны.

"А Россия сейчас стала террористическим государством. Ежедневные бомбардировки городов, атаки на гражданские объекты, убийства женщин и детей - масштабы военных преступлений России просто ужасны, и пока это не прекратится, говорить не о чем" , - сказал он.

"И еще одно условие возвращения России в группу цивилизованных государств - депутинизация. Но именно сами россияне должны демонтировать эту квазитоталитарную систему, созданную президентом Путиным. Тогда появится надежда на другое будущее отношений между Россией и ЕС" , - считает Моравецкий.

По его словам, почти через год после агрессии против Украины всем должно быть понятно, что возвращение к довоенному состоянию невозможно.

"В Германии были убеждены, что можно отвлечь Москву от имперских устремлений с помощью коммерческого обмена и одновременно, что не стоит "раздражать медведя". Оба предположения оказались ошибочными. Для России энергоресурсы выполняют ту же функцию, что и танки: они являются инструментами завоевания и зависимости" , - отметил польский премьер.