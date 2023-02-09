Зеленский прибыл в Брюссель для участия в саммите ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель в компании президента Франции Эммануэля Макрона. Фото встречи президентов Украины и Франции в своем Twitter опубликовала﻿ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Добро пожаловать в Брюссель, дорогой Владимир Зеленский. Сердце европейской семьи, к которой принадлежит Украина. Мы будем поддерживать Украину на каждом шагу к нашему Союзу" , - написала глава Еврокомиссии.

Зеленский и Макрон прибыли вместе в Брюссель из Парижа, где накануне у них был совместный ужин вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Ожидается, что в Брюсселе Зеленский примет участие в саммите лидеров ЕС и выступит в Европейском парламенте. Последнее подтвердила глава Европарламента Роберта Метсола.