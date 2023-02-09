Глава Европарламента выступила за передачу Украине самолетов и дальнобойных ракет

Глава Европейского парламента Роберта Метцола выступила за передачу Украине авиации и дальнобойных ракет, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Мы знаем, какую жертву понес ваш народ ради Европы, и мы должны почтить это не только словами, но и действиями" , - сказала она.

Глава Европейского парламента добавила, что европейская помощь Украине должна включать "реактивные самолеты, которые вам нужны, чтобы защитить свободу, которую многие воспринимают как должное".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступает в Европейском парламенте.