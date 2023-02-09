ГУР о наступлении РФ на Донбассе: обострение будет, другие направления - для отвлечения

Главное управление разведки Министерства обороны прогнозирует военное обострение на Донбассе из-за нового наступления захватчи﻿ков, активизация боевых действий россиян на других направлениях возможна с целью отвлечения сил защитников.

"Обострение будет. Главная цель, это, собственно, Восток и Донбасс. Другие направления так же могут быть поражены, но речь идет преимущественно, скажем, об отвлечении, оттягивании украинских сил и средств" , - заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По данным разведки, президент России Владимир Путин ставил задачу перед военным руководством выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей до конца марта.

Однако, пояснил Юсов, Кремль много раз менял сроки.

"И в этот раз у них ничего не получится" , - считает представитель ГУР.

Он напомнил, что на территории России продолжается мобилизация, сейчас в Украине уже находится 300 тысяч оккупантов. По словам Юсова, речь идет о росте численности, но не качества военных РФ.