Укрэнерго: Отключения света продолжаются по всей стране кроме трех областей

Из-за дефицита электроэнергии в системе плановые отключения света продолжаются во всех областях, кроме Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, где в течение четверга продолжаются замеры фактического потребления. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Оператор отмечает, что потребление электроэнергии остается значительным из-за снижения температуры. Дефицит мощности сохраняется, и является наиболее существенным в вечерние часы.

При этом в Одессе и Одесском районе ситуация улучшается, постепенно подаются большие объемы электроэнергии.

Продолжаются восстановительные работы на теплоэлектростанциях, поврежденных во время ракетных атак и нападений дронов россиян. Также, добавили в Укрэнерго, осуществляется импорт электроэнергии.

Имеющийся объем производимой электроэнергии до сих пор недостаточен для полного покрытия потребления и распределяется прежде всего на работу энергетической и критической инфраструктуры, а также на покрытие потребностей промышленности и населения.

В четверг лимиты потребления не доводились до Харьковской, Херсонской, Хмельницкой областей, где запланировано проведение замеров фактического потребления. Ограничения потребления в этих областях применяться не будут.

К остальным облэнерго доведены лимиты потребления для составления графиков отключения света, которые действуют в течение суток. В случае превышения лимитов применяются аварийные отключения для предотвращения аварийных ситуаций в энергосистеме.