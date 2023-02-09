Уоллес: Британия не будет немедленно поставлять истребители Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес исключил возможность быстрого предоставления истребителей Украине.﻿ Об этом он сказал в интервью BBC, сообщает Украинская правда.

Уоллес подчеркнул, что поставки самолетов потенциально могут занять месяцы. Он отметил, что вместо этого Великобритания сосредоточена на использовании альтернативного обеспечения воздушной обороны Украины.

Он отметил, что было бы "более реалистично и продуктивно" предсказать, что Британия предоставит Украине самолеты в долгосрочной перспективе для обеспечения ее безопасности после завершения войны с Россией.

"Это не обычный случай буксировки самолета к границе. Британия знает, что нужно Украине, и очень рада помочь многими способами, пытаясь достичь эффекта. Такого же эффекта можно достичь, но потенциально другим способом - и не тратя на это месяцы" , - сказал он.

Уоллес подчеркнул, что его обязанность - обеспечить Великобританию и НАТО самолетами, необходимыми для их обороны.

Он также отверг предложения бывшего премьер-министра Бориса Джонсона о предоставлении Украине 100 боевых самолетов "Тайфун".

По его словам, "Тайфуны" производятся коалицией разных стран, и для того, чтобы отправить их в Украину, нужно их разрешение. Он добавил, что "Тайфуны" оборудованы только для боя в воздухе и не пригодны для наземной атаки.

Ранее премьер Британии Риши Сунак подтвердил, что Лондон готов рассматривать предоставление Украине истребителей и решение об обучении пилотов фактически является первым шагом к этому.