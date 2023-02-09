NYT: Британия могла бы передать Украине 30 самолетов Typhoon

Президент Владимир Зеленский во время своего неожиданного визита в Лондон попросил Великобританию обеспечить его страну истребителями. Выразив благодарность за британскую надежную и быструю военную поддержку, украинский президент все же предупредил, что самолеты теперь остро необходимы, чтобы подавить новое наступление России, которая уже начала стягивать войска на восток Украины, пишет New York Times, сообщает Зеркало недели.

До сих пор британское правительство отвергало украинский запрос, равно как США и другие страны НАТО, опасаясь, что боевые самолеты могут привести к эскалации противостояния с Россией. Но премьер-министр Риши Сунак объявил, что Британия начнет учить украинских пилотов летать на самолетах стандартов НАТО. При этом он послал сигнал об открытости к дальнейшей передаче истребителей.

«Когда речь идет о боевых самолетах, конечно же, они часть разговора. Ничто не убрали со стола» , – сказал Сунак во время совместной пресс-конференции с Зеленским на военной базе на юге Англии.

Однако подготовка пилотов требует много времени. И это труднее сделать, чем научить солдат пользоваться западными танками. Вероятнее всего, Британия могла бы экспортировать в Украину истребители Eurofighter Typhoon. Ими тяжело управлять и их не просто обслуживать, – говорят аналитики.

«Также не известно, есть ли у Британии достаточное количество самолетов, чтобы это повлияло на ситуацию. У страны есть лишь около 30 Typhoon старшего поколения, которые могли бы стать доступными, согласно данным оборонно-разведывательной компании Janes» , – пишет издание.

New York Times допускает, что даже сама роль самолетов в войне была бы ограничена, учитывая широкое применение ракет и беспилотников, а также эффективность систем ПВО Украины и России.

«Несмотря на всю символическую ценность, аналитики говорят, что истребители повлияли бы на поле битвы меньше, чем танки» , - пишет издание.

«В какой-то момент придется спросить, где Украина собирается их использовать. Никто не хочет, чтобы передовые самолеты просто стояли на украинских взлетных полосах, где россияне смогут по ним легко ударить» , – сказал заместитель генерального директора аналитического центра RUSI Малкольм Чалмерс.

Однако, послав сигнал об открытости к передаче истребителей, Великобритания может сыграть роль катализатора, как это было в вопросе танков. В прошлом месяце британское решение передать Украине 14 танков Challenger 2, а также артиллерийские системы и боеприпасы подтолкнуло Германию и США отправить свои боевые машины.