Politico: Китай не хочет, чтобы ЕС говорили о "полной победе" Украины

Посол Китая в ЕС Фу Конг подверг сомнению призывы Запада помочь Украине достичь «полной победы» в войне с Россией. Эти комментарии прозвучали за день до визита президента Владимира Зеленского в Брюссель, пишет Politico, сообщает Зеркало недели.

Также китайский дипломат подверг критике ЕС за «эрозию» его обязательств в вопросе Тайваня. Он предостерег, чтобы «высокопоставленные чиновники институтов Евросоюза» прекратили посещать Тайбэй.

Провокативные комментарии Фу Конга по поводу Украины и Тайваня, которые остаются в центре наиболее чувствительных геополитических противоречий между Китаем и Западом, прозвучали на фоне подготовки визита Си Цзиньпина в Москву, который анонсировало российское правительство. Настаивая на том, что российско-украинский «конфликт» был «неизбежной» темой разговора, Фу Конг сказал, что Пекин в конечном счете пользуется многогранной «традиционной дружбой» с Москвой.

«Честно говоря, мы достаточно обеспокоены возможной эскалацией этого конфликта. И мы не верим, что только поставка оружия действительно решит проблему» , - сказал китайский посол во время обсуждения в Центре европейской политики в Брюсселе.

«Мы обеспокоены тем, что люди говорят об одержании полной победы на поле битвы. Мы считаем, что правильно было бы занять место за столом переговоров» , – добавил Фу Конг.

Его комментарии прозвучали в день, когда Зеленский прибыл с визитом в Лондон. Это была его первая поездка в Западную Европу с начала полномасштабного вторжения России в прошлом году. Politico со ссылкой на помощников украинского президента пишет, что у Си Цзиньпина никогда не было телефонных разговоров с Зеленским. Хотя Путину он звонил по телефону много раз за прошлый год.

Идею «полной победы» Украины в войне больше поддерживают страны Балтии и Восточной Европы. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже пообещал поддержать победу Украины. Но повторяя позицию Си Цзиньпина, Фу Конг сказал, что нужно позаботиться о «беспокойствах в вопросе безопасности обеих сторон»: Украины и России. Китайский дипломат также отверг сравнения между Украиной и Тайванем, столкнувшимися с военными угрозами со стороны вооруженного ядерным оружием соседа.

«Я должен прямо заявить, что украинский кризис и тайваньский вопрос – это две совершенно разные вещи. Украина – независимое государство, а Тайвань – часть Китая. Поэтому не может быть сравнений между двумя вопросами» , – подчеркнул он.

Посол Китая также подверг критике ЕС за его подходы к Тайваню.

«Сегодня мы видим определенную эрозию базовых обязательств. Мы видим, что парламентарии и чиновники из институтов ЕС тоже посещают Тайвань» , - сказал китайский дипломат.

Еврокомиссия не обнародовала детали визита своих представителей в Тайвань. Европейская служба внешних дел – дипломатическое крыло ЕС - не ответило на запросы издания о комментарии. Посол Фу Конг сказал, что если ЕС подпишет инвестиционное соглашение с Тайванем, это будет «фундаментальным изменением… или всколыхнет саму основу» отношений ЕС и Китая.