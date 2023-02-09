Президент Евросовета назвал три ключевых направления поддержки Украины

Европейский союз должен поддерживать Украину по трем направлениям. Речь идет о военной помощи, продвижении формулы мира и евроинтеграции Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Евросовета Шарля Мишеля на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мне кажется, следующие недели будут решающими. Поэтому нам нужно оставаться сплоченными и трезвыми. Нам нужно оказывать поддержку по трем направлениям. Первое направление - военное. Мы уже говорили, что вы получите максимальное количество оружия. Это и системы ПВО, и танки, и другая военная техника" , - сказал Мишель.

По словам президента Евросовета, другим направлением должна стать украинская формула мира.

"Мы хотели бы заявить вам четко и открыто, что мы поддерживаем вашу инициативу, чтобы устав ООН и международное право были соблюдены бескомпромиссно. Это политическая битва и мы хотим вскоре провести саммит ради мира, чтобы направить правильный месседж мира" , - добавил он.

Мишель подчеркнул, что третьим ключевым направлением должна стать евроинтеграция, поскольку Украина сделала выбор, "который мы услышали еще на площади, это польза в пользу свободы, демократии и ЕС".

Напомним, сегодня Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Брюсселе. Он выступил в Европейском парламенте, а затем на заседании Европейского совета.