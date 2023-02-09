Британия и США ввели санкции против российских киберпреступников

Великобритания в координации с Соединенными Штатами ввела санкции против семи российских киберпреступников, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

"Эти лица были связаны с разработкой или развертыванием ряда вирусов-вымогателей, которые нацелены на Британию и США. Эти циничные кибератаки наносят реальный ущерб жизни и средствам к существованию людей" , - говорится в заявлении.

Под санкции попали Валентин Карягин (псевдоним Глобус), Максим Михайлов (псевдонимы: Багет и MaxMS76), Дмитрий Плешевский (псевдоним Исильдур), Михаил Искрицкий (псевдоним Тропа), Виталий Ковалев (псевдонимы: Бен и Бентли), Иван Вахромеев (псевдонимы: Гриб и ivanalert), Седлецкий (псевдоним Стрикс).

За разработку и развертывание программ-вымогателей ответственны группы, известные как Conti, Wizard Spider, UNC1878, Gold Blackburn, Trickman и Trickbot: Trickbot, Anchor, BazarLoader, BazarBackdoor, а также штаммов вирусов-вымогателей Conti и Diavol. Они также причастны к развертыванию вируса-вымогателя Ryuk.

Штаммы вируса-вымогателя, известные как Conti и Ryuk, поразили 149 британских физических и юридических лиц. С помощью этих программ было похищено по меньшей мере 27 миллионов фунтов стерлингов.

Жертвами Conti стали 104 британца, которые заплатили примерно 10 миллионов фунтов стерлингов, а жертвами Ryuk - 45 человек, которые заплатили примерно 17 миллионов фунтов стерлингов.

Группа Conti стояла за атаками на больницы, школы, предприятия и местные органы власти, включая Шотландское агентство по охране окружающей среды. Согласно исследованию компании Chainalysis, группа требовала $180 млн с помощью программ-вымогателей только в 2021 году.

Conti была одной из первых киберпреступных групп, которая поддержала войну России в Украине, заявив о своей поддержке Кремля в течение 24 часов после вторжения.

Хотя группа злоумышленников, ответственная за Conti, расформировалась в мае 2022 года, отчеты свидетельствуют, что члены группы продолжают участвовать в создании некоторых из самых известных новых штаммов программ-вымогателей, которые доминируют и угрожают безопасности Великобритании.

Напомним, депутат парламента Великобритании Стюарт Макдональд сообщил, что его электронные письма были похищены, вероятно, связанными с Россией хакерами.