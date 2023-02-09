Россияне нанесли более 40 авиаударов: сводка Генштаба ВСУ

Российские войска за сутки нанесли 41 авиационный удар, в том числе и по гражданской инфраструктуре, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 9 февраля.

Противник, пытаясь взять под полный контроль территорию Донецкой и Луганской области, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток противник нанес 41 авиационный и 3 ракетных удара, 2 из которых по гражданской инфраструктуре Краматорска Донецкой области. Также произвел 32 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов, в частности, Гай Черниговской область; Середина Буда, Бруски, Атинское, Степок Сумской области, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Старица, Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое поражение попали районы н.п. Купянск, Песчаное, Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка, Диброва, Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы н.п. Николаевка, Спорное, Веселое, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Бахмут, Северное, Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы н.п. Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы н.п. Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Волшебное Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы 16 населенных пунктов, в частности: Качкаровка, Токаревка, Веселое, Антоновка, Берегово и Херсон.

Авиация Сил обороны Украины в течение этих суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Силы противовоздушной обороны за текущие сутки сбили 3 БпЛА противника: 2 типа "Орлан-10" и 1 — "Орион".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления противника, 2 района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и позицию противовоздушной обороны противника.