Гайдай: Россияне уже начали новое наступление в Луганской области

Гайдай: Россияне уже начали новое наступление в Луганской области
Фото: Telegram

Российские захватчики начали новое наступление в Луганской области, однако Силы обороны Украины успешно отражают вражеские атаки, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Основные усилия россияне сосредоточили на Кременском направлении. Успеха оккупанты не имеют", — говорится в заявлении.

Фактически Гайдай подтвердил, что россияне начали наступление в Луганской области, где фиксируется обострение ситуации в течение последней недели.

"На Сватовско-Купянском направлении и в Белогоровке ситуация абсолютно контролируемая", — добавил глава области.

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