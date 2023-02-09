Гайдай: Россияне уже начали новое наступление в Луганской области
Российские захватчики начали новое наступление в Луганской области, однако Силы обороны Украины успешно отражают вражеские атаки, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Основные усилия россияне сосредоточили на Кременском направлении. Успеха оккупанты не имеют", — говорится в заявлении.
Фактически Гайдай подтвердил, что россияне начали наступление в Луганской области, где фиксируется обострение ситуации в течение последней недели.
"На Сватовско-Купянском направлении и в Белогоровке ситуация абсолютно контролируемая", — добавил глава области.