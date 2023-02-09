СМИ: Количество погибших в результате землетрясений в Турции превысило 17 тысяч

Количество погибших и пострадавших в результате землетрясений в Турции, которые произошли 6 февраля, продолжает увеличиваться. По последним данным, в результате происшествия погибли более 17 тысяч человек, сообщает РБК-Украина.

Об єтом сообщает Gazete Duvar.

Согласно заявлению Президиума по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), по состоянию на вечер в результате землетрясений погибли 17 134 человека, 70 347 человек получили ранения.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский приказал отправить в Турцию гуманитарную помощь. Также туда выехали украинские спасатели, которые помогут разбору завалов.

Ранее в МИД Украины сообщили, что Киев направил консулов в Турцию для помощи украинцам. Вероятно, еще пять граждан Украины находятся под завалами.