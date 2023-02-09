Резников допускает, что союзники могут передать ВСУ боевые суда

Глава Минобороны Алексей Резников намекнул, что в будущем ВСУ могут получить боевые суда, сообщает Новое время.

«Только год назад никто не поверил бы, что у ВСУ будут на вооружении Stinger. Литва стала первым государством, которое передало нам эти переносные зенитно-ракетные комплексы. Итак, может ли сейчас кто-то утверждать, что получить боевые суда — невозможно?» — пишет Резников в Twitter.

Он также опубликовал фото с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом на борту корабля.

Фото: Oleksii Reznikov/Twitter

Ранее Анушаускас сообщал, что правительство Литвы передаст Украине 36 зенитно-ракетных комплексов по противодействию беспилотникам.