Украинские военные прибыли в Бельгию для обучения на подводных дронах

В Бельгию прибыли украинские военные для обучения управлению подводными дронами, сообщает Новое время.

Об этом сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

"Сегодня мы поздравляем украинских солдат в Бельгии в рамках миссии EUMAM" , — говорится в сообщении.

Военные пройдут обучение на подводных системах, поставленных Бельгией в Украину.

"Я выразила им свою глубокую поддержку и отдал честь за мужество, проявленное в течение почти года" , — добавила министр.

В ноябре 2022 года Европейский союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов. Тогда планировалось, что в рамках миссии EUMAM будут подготовлены до 15 тысяч военных.