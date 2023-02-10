WP: Для ракетных ударов ВСУ используют координаты, предоставленные США

Украинские военные почти никогда не наносят по врагу ракетные удары с HIMARS и других высокоточных установок без детальных координат, предоставленных американскими военными, которые базируются в Европе.﻿﻿ Пишет газета Washington Post со ссылкой на украинские и американские источники, сообщает Украинская правда.

По информации издания, для подавляющего большинства ударов с использованием передовых ракетных систем, предоставленных США, украинские военные используют координаты, которые предоставляют или подтверждают Штаты. Это свидетельствует, пишет газета, о более серьезной и активной роли Пентагона в этой войне, чем считалось ранее.

Соответствующую информацию WP подтвердили три высокопоставленных украинских и один американский чиновники. Изданию об этом стало известно после того, как в течение нескольких месяцев ВСУ наносили удары по российским позициям, в том числе по штабам, складам боеприпасов и казармам, с помощью артиллерийских ракетных систем HIMARS и других видов высокоточного вооружения.

Украинский источник рассказал газете, что согласование ударов с американскими военными должно убедить Вашингтон предоставить Киеву высокоточное оружие с большим радиусом действия.

Американский чиновник, который также общался с WP на условиях анонимности, признал ключевую роль США в этой кампании и рассказал, что предоставление координат обеспечивает точность использования оружия и помогает экономить боеприпасы.

Один из украинских собеседников издания так описал процесс: украинские военнослужащие определяют цели, которые хотят поразить, эта информация направляется старшим командирам, которые передают запрос американским партнерам для получения более точных координат. Американцы не всегда предоставляют координаты, пишет газета, и тогда украинские военные не открывают огонь.

Собеседник WP сообщил, что ВСУ могли бы наносить удары и без помощи США, но поскольку Киев не хочет тратить ценные боеприпасы, то обычно решает не наносить удары без подтверждения со стороны американцев, добавив, что жалоб на этот процесс нет.