Times: ВСУ готовы использовать британские ракеты для ударов в Крыму

По данным The Times, ВСУ готовы использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям оккупантов в Крыму, сообщает Новое время.

Собеседник The Times подтвердил, что слова президента Владимира Зеленского об уничтожении российских военных объектов «в глубине оккупированных территорий» с помощью ракет большой дальности подразумевают возможность ударов по Крыму.

По его словам, Киев готов к подобным действиям.

3 февраля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что в новый пакет военной помощи Украине на 2,175 млрд долларов входят снаряды GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) c радиусом действия 150 км.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что после заключения контракта на производство GLSDB их поставки займут около девяти месяцев.

GLSDB — совместная разработка американской компании Boeing и шведской Saab. Эти боеприпасы можно запускать из уже имеющихся в Украине установок HIMARS и M270, писал итальянский военный эксперт Томас Тейнер. Для наведения на цель GLSDB имеет инерционную навигационную систему и использует GPS. После запуска бомба разворачивает крылья и фактически планирует к своей цели.