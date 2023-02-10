ISW: Военное руководство РФ избавляется от зависимости от ЧВК "Вагнер"

Частная военная компания "Вагнер" сбавила темпы вербовки заключенных, поскольку перестает быть важной силой на фронте, убеждены аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Как известно, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил 9 февраля, что его компания полностью прекратила вербовку заключенных. Пригожин также заявил, что перед теми, кто сейчас работает на "Вагнера", выполняются "все обязательства".

Аналитики ISW считают, скорее всего, ЧВК "Вагнер" продолжит вербовать людей в тюрьмах, хотя и будет делать это в гораздо меньших объемах.

За последние несколько месяцев институт отмечал замедление темпов вербовки "Вагнером" заключенных, что подтверждается статистикой Федеральной службы исполнения наказаний, которая показывает, что сокращение численности российских заключенных стабилизировалось в период с ноября 2022 года по январь 2023 года.

"Это явление согласуется с общей тенденцией медленной замены "вагнеровцев" на регулярные российские войска в районе Бахмута. Это указывает на то, что российское военное командование, вероятно, понемногу отказывается от опоры на "Вагнера", а, следовательно, и от использования заключенных в качестве "пушечного мяса"" , - подытожили в институте.

Основные выводы ISW за 9 февраля: