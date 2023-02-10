Британская разведка заявила об успехах РФ в двух ключевых секторах

По данным британской разведки, с 7 февраля войска РФ, вероятно, достигли тактических успехов в двух ключевых секторах возле Бахмута и Угледара.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, сообщает Европейская правда.

Так, по данным британской разведки, в северных окрестностях города Бахмут силы группы Вагнера продвинулись на 2-3 км дальше на запад, контролируя сельскую местность возле главной трассы М-03, ведущей к городу.

"Российские войска все больше доминируют на северных подступах к Бахмуту" , - говорится в обзоре.

Кроме того, на юге российские подразделения продвинулись к западной окраине города Угледар, где они снова начали наступательные операции в конце января 2023 года.