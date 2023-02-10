РФ выпустила по Запорожью и Харьковщине рекордное количество ракет С-300

Российские захватчики утром нанесли массированный удар по Харьковской и Запорожской областях рекордным количеством ракет С-300 из Белгородской области и района Токмака, всего было выпущено 35 ракет.

"Остальные взрывы, которые сегодня прозвучали, это были взрывы, к сожалению, ракет С-300, которыми противник бил по Харьковской и Запорожской областях, по Харьковской - это из района Белгорода и по Запорожской - из района Токмака, это оккупированная территория Запорожской области.

В общем такой, я бы сказал, рекордный удар этими ракетами. До 35 ракет зенитных выпущено по Запорожской и по Харьковской областях" , - заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Утром враг нанес ракетные удары﻿ по городу Харькову и области. Предварительно ракетами С-300. Били по критической инфраструктуре. В результате ударов обесточены 150 тыс. абонентов г. Харькова. Идет работа по резервированию потребителей. Без пострадавших.

За прошедшие сутки оккупанты продолжали обстреливать из минометов и артиллерии населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. В частности, под вражеским огнем находилось около 10 населенных пунктов области.

Оккупанты наносили удары по городу Купянск. Почти разрушен жилой дом. Также обстрелы осуществлялись и в пгт Двуречная.

Также вчера враг бил из артиллерии и минометов по Харьковскому району. Под обстрелом были села Веселое и Красное.

Вчера днем российские войска нанесли 14 минометных ударов по Богодуховскому району. Обстрелы зафиксированы в селах Уды и Красная заря.

Ночью оккупанты обстреляли ракетами С-300 пгт Боровую Изюмского района. Есть попадания в проезжую часть и частный дом. Без пострадавших.

Ночью - массированная атака﻿ по Запорожью. За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов - это наибольшее количество с начала полномасштабного вторжения. Атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Дружелюбовка, Малиновка, Новоданиловка, Новодаровка, Степное, Малая Токмачка, Волшебное, Гуляйполе, Камышеваха, Ольговское, Новоандреевка, Щербаки, Белогорье, Красное, Железнодорожное, Малые Щербаки, Каменское, Степногорск.

Поступило 15 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.