Нардепу от экс-ОПЗЖ Волошину объявили подозрение в госизмене
Народному депутату Украины от запретной партии ОПЗЖ Олегу Волошину объявили подозрение в государственной измене. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
По данным следствия, Волошин в течение 2020-2021 годов способствовал военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины.
В частности, парламентарий целенаправленно манипулировал общественным мнением украинцев в интересах России. Он представлял искаженную информацию о военно-политической и социальной сфере Украины в своих выступлениях и интервью.
"Эта и другая деятельность Волошина доказывает, что он сознательно действовал в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Генпрокурор Украины объявил подозрение Волошину по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). В настоящее время проводятся следственные действия по адресу регистрации фигуранта и его родственников и связей.
СБУ отмечает, что Олег Волошин скрывается за границей.