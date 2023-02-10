Нардепу от экс-ОПЗЖ Волошину объявили подозрение в госизмене

Народному депутату Украины от запретной партии ОПЗЖ Олегу Волошину объявили подозрение в государственной измене.﻿ Об этом сообщает﻿ пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, Волошин в течение 2020-2021 годов способствовал военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины.

В частности, парламентарий целенаправленно манипулировал общественным мнением украинцев в интересах России. Он представлял искаженную информацию о военно-политической и социальной сфере Украины в своих выступлениях и интервью.

"Эта и другая деятельность Волошина доказывает, что он сознательно действовал в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины" , - говорится в сообщении.

Генпрокурор Украины объявил подозрение Волошину по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). В настоящее время проводятся следственные действия по адресу регистрации фигуранта и его родственников и связей.

СБУ отмечает, что Олег Волошин скрывается за границей.