Российские ракеты залетели в воздушное пространство НАТО - Залужный (Обновлено)
По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, во время массированного удара 10 февраля две российские крылатые ракеты "Калибр" совершили пересечение воздушного пространства Румынии.
"11 февраля в 10:18 двумя российскими крылатыми ракетами "Калибр" осуществлено пересечение государственной границы Украины с Республикой Молдова.
Ориентировочно в 10:33 эти ракеты совершили пересечение воздушного пространства Румынии. После чего указанная воздушная цель снова зашла в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. Сейчас ведется ее сопровождение и меры по уничтожению.
Ракета была запущена из акватории Черного моря", - отметил Залужный.
Глава МИД Нику Попеску уже распорядился в срочном порядке вызвать посла России в Молдове Олега Васнецова, чтобы в очередной раз указать на недопустимость нарушения воздушного пространства Молдовы.
"Российская сторона продолжает агрессивную войну против Украины, а ракетные удары по соседней стране прямо и негативно сказываются и на гражданах нашей страны...
Решительно осуждаем недружественные действия и заявления в отношении Молдовы. Призываем Российскую Федерацию прекратить военную агрессию против соседней страны, что приводит к многочисленным человеческим жертвам и материальному ущербу", - заявил представитель МИД Даниэл Водэ.