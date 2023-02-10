Российские ракеты залетели в воздушное пространство НАТО - Залужный (Обновлено)

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного﻿, во время массированного удара 10 февраля две российские крылатые ракеты "Калибр" совершили пересечение воздушного пространства Румынии.

"11 февраля в 10:18 двумя российскими крылатыми ракетами "Калибр" осуществлено пересечение государственной границы Украины с Республикой Молдова.

Ориентировочно в 10:33 эти ракеты совершили пересечение воздушного пространства Румынии. После чего указанная воздушная цель снова зашла в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. Сейчас ведется ее сопровождение и меры по уничтожению.

Ракета была запущена из акватории Черного моря" , - отметил Залужный.

Глава МИД Нику Попеску уже распорядился в срочном порядке вызвать посла России в Молдове Олега Васнецова, чтобы в очередной раз указать на недопустимость нарушения воздушного пространства Молдовы.

"Российская сторона продолжает агрессивную войну против Украины, а ракетные удары по соседней стране прямо и негативно сказываются и на гражданах нашей страны...