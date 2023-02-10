ОВА: во Львовской области есть попадание в объект критической инфраструктуры

Во время массированной ракетной атаки РФ в пятницу, 10 февраля, зафиксировали попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области, сообщает Новое время.

Об этом в Telegram сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

В результате попадания начался пожар. На месте работают все службы. Масштабы повреждений изучают специалисты.

"Из-за этого, а также из-за ситуации в других областях, во Львовской области возможны перебои с электроснабжением" , — написал он.

В Золочевском районе ракета оккупантов упала в четырех метрах от автобусной остановки, но не взорвалась. Спасатели работают над ее обезвреживанием.

Еще одна ракета упала недалеко от санатория во Львовском районе. Взрывная волна повредила окна здания.

По предварительной информации, жертв или пострадавших ни в одном из этих случаев нет.

Также Козицкий отметил, что бойцы воздушного командования Запад сбили 12 ракет, из них девять над Львовской областью.

10 февраля Россия совершила новую массированную ракетную атаку. Зафиксированы пуски ракет несколькими волнами, в том числе с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков.

Россия осуществила 71 пуск крылатых ракет типов Х-101, Х-555, Калибр. Из них Воздушные силы ВСУ и другие Силы обороны Украины уничтожили 61 крылатую ракету.