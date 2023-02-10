Минреинтеграции: Украина вернула тела 61 павшего военного
При содействии Минреинтеграции и Офиса уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами 10 февраля удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Минреинтеграция.
Отмечается, что передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и с соблюдением международного гуманитарного права.
В общей сложности с начала работы Офиса уполномоченного по правам человека удалось вернуть родным тела 888 защитников.
В министерстве напоминают, что работает горячая линия по пропавшим без вести вопросам: 0 800 339 247, также можно сообщить о пропавших лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26.
В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.