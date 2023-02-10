WP: США хотят возобновить сверхсекретные программы наблюдения в Украине

Пентагон призывает Конгресс США возобновить финансирование двух сверхсекретных программ в Украине, приостановленных накануне российского вторжения в прошлом году, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

В случае одобрения этот шаг позволит американским силам специальных операций нанимать украинских оперативников для наблюдения за передвижением российских военных и противодействия дезинформации.

Решение вряд ли будет принято до осени. Представители оборонного ведомства готовят предложение для рассмотрения законодателями в ближайшие месяцы, когда начнется работа над законопроектом о политике и финансировании Пентагона на следующий год.

В случае успеха эти программы могут возобновиться уже в 2024 году, хотя остается непонятным, позволит ли администрация Байдена вернуть американских спецназовцев в Украину или военные будут пытаться сделать это из соседней страны.

Известно, что ни один американский военный не действовал в Украине с начала войны, кроме небольшого количества военнослужащих, командированных в посольство США в Киеве.

Американские спецназовцы, используя подобный орган финансирования, в течение многих лет платили отдельным иностранным военным и военизированным подразделениям на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, используя их в качестве "суррогатов" в контртеррористических операциях против Аль-Каиды, "Исламского государства" и их приспешников.

Более новые суррогатные программы, такие как те, что использовались в Украине, считаются формой "иррегулярной войны". Они предназначены для использования против противников, таких как Россия и Китай, с которыми Соединенные Штаты находятся в состоянии конкуренции, а не открытого конфликта.

Напомним, группа республиканцев во главе с членом Палаты представителей США Мэттом Гейцем зарегистрировала "Резолюцию об усталости от Украины", в которой призывает прекратить военную и финансовую помощь Киеву и способствовать заключению мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Также трамписты утверждают, что поддержкой Украины США непреднамеренно прилагаются к росту жертв среди гражданского населения, которых, по американским оценкам, уже 40 тысяч.